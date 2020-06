Sconcerti rivela: “Amrabat? Il Verona aveva l’accordo col Napoli, ecco cosa è successo”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Sofyan Amrabat non era apprezzato da alcuni opinionisti quando il Napoli lo trattava, ma adesso che ha scelto la Fiorentina ed ha giocato bene contro gli azzurri viene rimpianto da chi prima lo criticava? Amrabat era e resta un buon giocatore a prescindere”.

Sconcerti ha poi aggiunto: “Quanto al mercato, c’è da dire che il centrocampista ha fatto una scelta di vita. L’interessamento e l’accordo del Napoli con l’Hellas ponevano il club partenopeo in netto vantaggio sulla Fiorentina, per quanto riguarda i rapporti con la società, ma è stato il ragazzo che ha scelto e preferito Firenze. Il Napoli aveva un accordo con il Verona, però Amrabat ha deciso per la Fiorentina. Anzi, a dirla tutta è stata la moglie a preferire Firenze. Due città splendide e c’era motivo di scelta”.