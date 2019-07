Sconcerti: “Sbagliato tenere Chiesa controvoglia. Arriverà uno del livello di Higuain o Mandzukic”

Queste le considerazioni di Mario Sconcerti durante il filo diretto del Pentasport: “Se Chiesa avesse voluto rimanere, dopo le dichiarazioni di Commisso, avrebbe preso posizione. Con tutto il bene che voglio a Chiesa, tenerlo controvoglia non mi sembrerebbe la soluzione migliore. Sarebbe un danno per lui e per la Fiorentina. Con i Della Valle c’era il sentore di una cessione, probabilmente impostata già durante la trattativa Pjaca, ed è comprensibile che il giocatore abbia intavolato dei discorsi con la Juventus. Vendere Chiesa non vuol dire necessariamente indebolirsi. Biraghi? La mia sensazione è che possa essere ceduto, se arriverà un’offerta congrua. Un centravanti per la Fiorentina? In Italia non ne vedo molti, penso a Mandzukic, Higuain, Pavoletti: credo che dopo qualche cessione arriverà un giocatore di questo livello. Penso anche a Mariano del Real Madrid oppure fare una scommessa su Schick”. LE ULTIME DI MERCATO SULLA FIORENTINA