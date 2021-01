Sconcerti: “Sarri alla Roma? Maurizio andrebbe volentieri a Firenze, ma…”

Il “direttore” Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare le tematiche più calde del calcio italiano. Tra questi trova sicuramente spazio il futuro sulla panchina della Roma. Fonseca infatti potrebbe essere a rischio dopo il pesantissimo 3-0 nel derby e la figuraccia in Coppa Italia. Alla domanda sui possibili sostituti, Sarri e Allegri, Sconcerti commenta così: “Non amano subentrare, entrare in corsa. Certamente andrebbero bene da giugno e gradirebbero la piazza di Roma. A Sarri dissi dopo l’addio alla Juve che doveva andare alla Roma. Per le sue idee servono squadre disposte ad ubbidire e Roma lo è. Andrebbe volentieri a Firenze, ma a lui servono conferme e non rilanci. Allegri è uno che cerca squadre di qualità. E ai giallorossi manca davvero poco”

Benvenuto Kokorin. Conosciamolo meglio

Capello a VN: “Kokorin è speciale, con me è cresciuto ma ambientarsi in Italia è dura”