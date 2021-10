Sconcerti: “5 milioni per Vlahovic troppi, crea squilibrio. Mayoral la soluzione”

Il parere di Mario Sconcerti sul caso Vlahovic: se la Fiorentina riuscisse a fare subito un colpo in attacco sarà un problema secondario

Intervenuto come ogni giovedì per rispondere alle domande degli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Non possiamo stare con l'unico centravanti che abbiamo in vendita, cercherei di venderlo subito e prenderei Borja Mayoral che è un ragazzo di ventiquattro anni, rappresenta un'occasione e ha segnato 17 gol l'anno scorso. Il Real non è contento del fatto che non giochi, e vorrebbe piazzarlo altrove. Come si può risolvere la situazione? Prendendo subito un altro e rendendo Vlahovic un problema "vecchio". E poi cinque milioni mi sembrano troppi: la Fiorentina non può permettersi uno che prende il triplo di tutti e il doppio degli altri migliori giocatori.