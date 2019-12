Sconcerti: “Stadio un gioco delle parti. Petagna dal mercato e se salta Montella…”

Il “direttore” Mario Sconcerti è intervenuto nel corso del filo diretto con gli ascoltatori del “Pentasport” di Radio Bruno:

Un bilancio su questo 2019 ormai al termine?

Il 2019 è stato un anno disastroso, a memoria non ricordo un’ altra annata in cui si è vinto solo quattro partite. C’è stato poi questo terremoto societario che ha portato novità importanti: l’avvento di Commisso

Fronte stadio?

Stiamo trattando l’argomento stadio come fosse una trattativa di calciomercato. In realtà ogni volta che parla Commisso sta facendo una trattativa. Le sue dichiarazioni non sono per la piazza, sono rivolte al sindaco Nardella (QUI IL SUO SFOGO). È un teatrino, come ogni trattativa: una parte dice una cosa e la controparte smonta e amplifica la polemica su giornali e tv. Non si tratta tanto del futuro, ma del presente. Non devo ringraziare nessuno se si opera per il bene della Fiorentina. Se invece c’è da discutere su ciò che non viene fatto, qual è il problema? La polemica può essere propositiva, non necessariamente disfattismo.

Vlahovic una seconda punta?

Vlahovic è un centravanti: c’è differenza con una prima punta, (ad es. Immobile) ma questa è una raffinatezza. È un centravanti, seppur immaturo. Ha molte qualità se, non il colpo di testa per esempio, ma ha ampi margini di miglioramento, segnerà tanti goal in carriera.

Innesti per gennaio?

Un nome buono potrebbe essere Florenzi, per dare linfa alla squadra. In attacco non ci sono molte opportunità, forse anche Petagna potrebbe essere raggiungibile e in grado di dare una mano a questa Fiorentina.

Traghettatore per finire la stagione?

In questo tipo di condizioni, se dovesse saltare Montella, servirebbe uno come Iachini in panchina, per terminare in maniera tranquilla il campionato.