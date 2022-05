Schira: “Belotti? Non cerca soldi, la Fiorentina c’è. Milenkovic? Si muove poco”

Tutte le info sul caso Torreira e sul futuro di Italiano

"La richiesta dell'entourage di Torreira è sul 10% lordo sull'operazione, si tratta di milioni di euro, ma il segnale che ha dato il Milan che ha vinto il campionato non piegandosi al volere di Calhanoglu e Donnarumma prima e Kessié poi è stato recepito. Torreira vuole restare, Italiano lo vuole tenere, Pradè lo adora e ha fatto diverse operazioni con Bentancur, ma ad oggi c'è distanza. Nel caso andasse via, a me Schouten del Bologna piace molto, ma sono certo che la Fiorentina sappia reagire in ogni caso. Milenkovic? Non ha tutto questo mercato attorno, la Juve ha fatto un sondaggio un mesetto fa ma sta giocando su più tavoli, non può sbagliare l'erede di Chiellini. Dragowski verrà venduto, Bournemouth in pole ma occhio al Southampton. In arrivo proposti Cragno, Gollini e Vicario, il secondo con prezzo ribassato dal fatto che al Tottenham non gioca. Su Vicario ci vuole pazienza perché prima deve risolversi la proprietà del cartellino fra Empoli e Cagliari, Belotti piace, i contatti anche concreti ci sono stati. Ha fatto più di 100 gol in A senza giocare in squadre top, può essere l'attaccante giusto ma deve decidersi sul suo futuro, Juric gli ha messo dei dubbi. Il Milan ha scelto Origi, quindi la strada per la Fiorentina è più semplice. Italiano? Il pericolo era rappresentato dal Napoli, ma il rapporto sembra essere stabile e quindi non vedo altre possibili pretendenti al momento".