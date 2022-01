Scanagatta: “Vlahovic? Rifiutare l’Arsenal a priori un errore”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato della grande occasione per Piatek e del futuro di Dusan Vlahovic

Sul possibile impiego di Piatek : "Domani ci facciamo un'idea delle qualità di Piatek , ha un'importante occasione. Non ho l'idea se Piatek sia pronto o meno a giocare, non so se regge i 90'. Contro il Genoa lo avrei fatto giocare un pò".

Ha proseguito dicendo: "Non capisco non prendere in considerazione l'Arsenal, che è sempre stata una squadra di grande prestigio. La Juventus non mi sembra questa grande forza in questo momento. Anche il non trovare un compromesso con l'agente è abbastanza incomprensibile. Soprattutto con tutti questi milioni in ballo".