Scanagatta: “Mercato? Dovevano dare un segnale, anche alla squadra. E invece…”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Ubaldo Scanagatta ha analizzato così il momento viola: "Prospettive per il Frosinone? Per la Fiorentina attuale, partite semplici non ce ne sono e non possiamo sottovalutare nessun avversario. Oltre ad essere emerso un problema fisico, vedo un quello psicologico e ultimamente abbiamo disputato sempre dei primi tempi pessimi. I ciociari sono una squadra alla portata, ma resta un punto interrogativo sul centrocampo e sugli esterni. Baldanzi? Non mi spiego perché a Empoli fosse finito a fare la riserva, quando l'ho visto non mi è sembrato un fenomeno, se Barak non può essere l'alter ego di Bonaventura non so quanto potesse assomigliargli lui.