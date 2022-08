Sanchez, il vice di Sousa: “Vi spiego cosa è successo in quel gennaio 2017”

La storia di un sogno evaporato in un mese

Redazione VN

Victor Sanchez, vice di Paulo Sousa nella Fiorentina 2016-17, è intervenuto su Radio Bruno:

"Siamo arrivati a Firenze con un bel vantaggio, poi in 30 minuti stavamo già sul 2-0. Ma si sentiva che qualcosa non andava, il rigore di Stindl a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe e poi è andato tutto a rotoli. Sportivamente parlando, è stata la serata più difficile della carriera".

Esordi

"Può pesare come no, magari è una molla. Dipende da come uno la vive, ovviamente spero sia uno stimolo positivo. Italiano? L'anno scorso è stato interessante, la proposta di calcio è coraggiosa, rischiosa ma ha pagato; credo che anche questa annata possa essere positiva".

Senza il Var

"C'è una bella differenza, lo so bene perché in Copa Libertadores lo introducono solo dopo la fase a gironi. Penso che però alla fine i giocatori vanno in campo e segnano, senza fare troppo caso a quello che succede dopo".

Ricordi di Firenze

"Quando parliamo di quei due anni ci riferiamo a due anni molto buoni, specie all'inizio. Dopo la prima parte di campionato abbiamo avuto un calo e non siamo riusciti a ripeterci. Ma il ricordo di città, squadra, tifosi è veramente ottimo. La causa della frenata? Non ce n'è una in particolare. Le aspettative crescevano, il mercato non ci ha aiutato, abbiamo perso fiducia e le partite si susseguivano. L'entusiasmo è sceso, è stata una spirale discendente. E' dispiaciuto a noi più che a tutti, credetemi".