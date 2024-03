San Raffaele: un bollettino al giorno. Altre note solo in caso di grosse novità

Come riferisce Radio Bruno, non sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del dg della Fiorentina JoeBarone, ricoverato da ieri per un arresto cardiaco e attaccato a una macchina che supporta le sue funzioni vitali. Dopo il bollettino arrivato alla fine della mattinata, la prassi prevede che il successivo sia diramato non prima del giorno dopo, a meno che ovviamente le condizioni del paziente non subiscano cambiamenti notevoli, in peggio o in meglio. Ricordiamo che in questo caso specifico tutte le comunicazioni del San Raffaele vengono diffuse dai canali ufficiali della Fiorentina. E' questo il volere della famiglia e della società gigliata.