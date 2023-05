Salernitana-Fiorentina, conosciamo l’arbitro Pezzuto

Sarà il leccese Ivano Pezzuto a dirigere i viola a Salerno, oggi pomeriggio per la 33° di Serie A. Il 39enne bancario di Lecce è alla quinta direzione quest'anno nella massima serie. Il designatore lo utilizza prevalentemente in cadetteria, dove ha già diretto nove partite. I suoi numeri parlano chiaro: si tratta di un arbitro adeguato a questo tipo di gare dove la classifica è già ben definita. In questa stagione Pezzuto ha fatto registrare molti alti e bassi, non ha mai avuto un rendimento costante. Non ama dialogare con i calciatori e si rifugia spesso nei provvedimenti disciplinari. È molto pignolo anche nel far rispettare il regolamento e non brilla per personalità in campo. I calciatori dovranno fare attenzione soprattutto alle proteste e se la gara salirà di intensità agonistica probabilmente assisteremo a qualche sua sbavatura.