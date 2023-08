Rubinho: “Deluso dal Genoa. La Fiorentina ha dominato in lungo e in largo”

"Io sono molto deluso, così come alcuni miei amici genoani con cui ho mantenuto i rapporti. Perdere contro la Fiorentina ci può stare, ma non in questo modo. Aspetti positivi per il Genoa? Davvero nessuno, è stata una partita a senso unico, con la Fiorentina che ha dominato in lungo ed in largo, soprattutto nel primo tempo. Il Genoa non è mai stato realmente pericoloso. Così non va assolutamente bene. Direi che la prima partita è stata l’emblema del fatto che manchino almeno tre giocatori al Genoa. Per me servono un attaccante e due centrocampisti. Altrimenti è dura. Però assolvo Gilardino su un aspetto, ossia presi Messias e Malinovsky non ha potuto utilizzarli da subito. Quando rientreranno, faranno sicuramente la differenza nel Genoa. Per il suo gioco, sono fondamentali”.