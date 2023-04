Roggi: “Jovic in un gol mi ha ricordato Gerd Muller, ma non ha continuità”

Oggi è impossibile non essere ottimisti. Poi oggi bisogna avere rispetto per l'avversario ovviamente. La Cremonese non ha nulla da perdere. La Fiorentina sa quale è il proprio obiettivo. Sotto la spinta del Franchi bisogna essere propositivi. L'inizio di stagione non è stato positivo. Ma gli innesti di Nico, Castrovilli e Sottil cambiano la squadra. Italiano ha un futuro radioso davanti. Si sono sistemate le cose in tutte le competizioni. I giocatori si sono abituati a fare 3 coppe. L'allenatore ha sempre alternato i giocatori."

Su Jovic: "Per me non è facile dire cosa non va in lui. Ha fatto intravedere grandi cose. In un gol suo avevo rivisto i movimenti in area di Gerd Muller. Ma non ha mai dato continuità a nulla. Il Real non spende soldi a caso. Ma poi quando i giocatori non sono pronti li manda a maturare. I mezzi li ha, e l'ho sostenuto molto. Questa è una gran bella rosa. Non vedo il braccino in questa Fiorentina. Non è facile trattenere i giocatori per forza. La viola però è sempre più appetibile per i giocatori."