Rocio: “Interessamento viola per Borja Mayoral. Il giocatore gradisce”

Rocio Rodriguez ha parlato di Torreira e di due giocatori che la Fiorentina sta seguendo: Odriozola e Borja Mayoral

Rocio Rodriguez , moglie di Borja Valero e giornalista, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno dei temi più caldi in casa Fiorentina e di un colpo di mercato possibile per la società gigliata.

Sul possibile arrivo di Odriozola : "Terzino destro molto veloce. Tende più attaccare che difendere, infatti è molto meglio in fase offensiva. Potrebbe essere perfetto per il gioco di Italiano, che ha un gioco molto tendente all'attacco".

Poi su Vincenzo Italiano : "Sa come gestire un gruppo. Fa un gioco che piace a tutti i giocatori della rosa, quindi la squadra reagisce anche molto meglio".

Infine sulla pista Borja Mayoral (SCHEDA) per l'attacco viola: "Ci potrebbe essere un interessamento per Borja Mayoral della Roma. A lui piace molto il gioco di Italiano, quindi lui sarebbe molto contento di raggiungere la Fiorentina". [CLICCA PER LEGGERE LA TABELLA CON TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A]