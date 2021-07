Rigenerazione Italiano: a centrocampo cambiano le carte

Benassi e Duncan rivitalizzati dalla cura Italiano: due armi in più per il centrocampo?

Che il calcio di Italiano sia intenso e dispendioso si è capito guardando le prime partite del suo Spezia e forse anche prima. Per questo, poter contare su un organico ampio e possibilmente di qualità, può essere estremamente vantaggioso. Questi primi giorni di ritiro a Moena stanno confermando una tesi già scritta e dopo le prime ore di lavoro intenso su difesa e attacco, adesso il mirino del mister gigliato si è spostato sul centrocampo. Sono tante le pedine in ballo considerando anche i rientri dai prestiti e tra loro ci sono due carte che vanno a rimpolpare il mazzo tra le mani di Italiano: Benassi e Duncan. In attesa della prima uscita, i due centrocampisti di inserimento si allenano a gran ritmo come il resto del gruppo e Italiano bacchetta. In mattinata l'ex centrocampista del Sassuolo e del Cagliari è stato richiamato dal tecnico nel corso dell'esercitazione tattica e i tifosi hanno risposto in maniera positiva alle indicazioni date. Entrambi di scuola Inter e reduci da una stagione deludente, Benassi (tra i più attivi nelle prime battute di ritiro) e Duncan, non gli ultimi della classe, possono diventare però due mezzali più che utili per la causa Fiorentina e Italiano questo lo sa molto bene. E soprattutto low cost.