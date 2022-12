Riganò: “Batistuta? Grande emozione incontrarlo. Ecco cosa mi chiese”

I RICORDI DELL'EX ATTACCANTE

"Ero accanto ad un grande bomber e sapevo che anche se in misure un po’ lontane dovevo raccogliere la sua eredità. Dovevo cercare di fare quello che aveva fatto lui negli anni a Firenze. Lui mi chiese di riportare la Fiorentina in Serie A il prima possibile. Accettai subito la Fiorentina, era una grande occasione e non potevo dirle di no".