Riganò: “Antognoni via? Può fare il vice-presidente. Con Gattuso aria nuova”

Le parole dell'ex viola su Antognoni e sulle prospettive viola con l'arrivo di Gattuso

Sulla squadra continua: "Guardando le ultime stagioni, sono stati cambiati sempre tanti giocatori ma non è mai stata trovata una quadra. Con l'arrivo di Gattuso sento un'aria nuova, ma serve però una rivoluzione. La squadra non rispecchia quella posizione di classifica e si doveva fare un campionato diverso perché molti hanno reso al di sotto delle aspettative". Sul possibile addio di Antognoni: "Non l'ho mai avuto come dirigente, Giancarlo a Firenze è un'istituzione e deve restare alla Fiorentina con una mansione giusta. Altro che scouting, una figura come lui è perfetto per fare il vice-presidente".