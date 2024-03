Rientri nazionali: da Barak a Beltran, quando tornano i 6 viola impegnati?

A Radio Bruno, nel programma Pentasport, prende forma la disamina sui rientri dei 6 giocatori viola impegnati con le loro nazionali. Per primo Bonaventura che, terminata la tournée con l'Italia, resterà anche domani in America in occasione del funerale di Barone. Bonaventura sarà comunque indisponibile contro il Milan causa squalifica. Kayode, impegnato con l'under 21 azzurra, domani affronterà la Turchia e il suo rientro in città è previsto per mercoledì. Così come per Barak che, in splendida forma con la sua Repubblica Ceca, domani sfiderà l'Armenia. Milenkovic è impegnato con la Serbia. Rientro atteso tra domani e mercoledì. Mentre Nico, con la sua Argentina, giocherà mercoledì contro Costa Rica, per un'altra amichevole. Beltran, invece, impegnato con la squadra argentina per le Olimpiadi under 23. Il rientro dei due, è atteso solamente tra giovedì e venerdì. Probabilmente parteciperanno solo ad un solo allenamento prima di Fioretina-Milan.