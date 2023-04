Repubblica, possibilità per Jovic davanti contro l’Atalanta

Repubblica nelle sue pagine di oggi fa il punto sulle possibili scelte di Italiano. Infatti il tecnico viola sa dell'importanza del match. Nonostante questo potrebbero esserci dei cambiamenti in formazione. Il mister viola concederà una occasione a chi ha giocato meno ultimamente. La scelta più netta per il quotidiano potrebbe essere quella di Jovic in avanti. Il serbo potrebbe tornare dopo tante partite di assenza, i suoi gol servono alla viola in questo finale di annata. La Fiorentina ha avuto solo 2 allenamenti per preparare la partita contro i nerazzurri. Ma Italiano sa che può contare su una rosa lunga e all'altezza.