Rafinha, ora c’è il Valencia in pole. E intanto gioca con il Barcellona

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato del tentativo della Fiorentina di portare in viola Rafinha (SCHEDA), con tanto di offerta presentata al Barcellona. Al momento, però, i gigliati sembrano essere più defilati rispetto ad altre pretendenti come il Valencia. Lo stesso tecnico Marcelino ha svelato oggi alcuni retroscena sulla trattativa, riferendo come quello dell’ex Inter sia un profilo che può ancora arrivare:

Stiamo pensando dallo scorso inverno a un giocatore offensivo duttile che possa aiutarci a crescere. In un certo momento l’operazione sembrava quasi chiusa, ma a causa di alcuni infortuni del giocatore non abbiamo concluso l’affare. Ora siamo tornati a pensare a lui come rinforzo per la nostra squadra e se venisse in prestito sarebbe un’opzione molto interessante.

Intanto, però, Rafinha è entrato al 37′ di Athletic Bilbao-Barcellona, gara poi persa dai blaugrana. La Fiorentina resta interessata agli sviluppi futuri.

