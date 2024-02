Radio Bruno: Maccabi Haifa-Fiorentina, solo con il passaporto? I dettagli

Questa la notizia riportata da Radio Bruno, in vista della sfida di Conference League contro il Maccabi Haifa. Non si tratta di una comunicazione ufficiale

Interessati a seguire la Fiorentina a Budapest? Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma c'è una forte possibilità che solo chi avrà il passaporto potrà entrare allo stadio per la partita di Conference League. Questa la notizia riportata da Radio Bruno, in vista della sfida di Conference League contro il Maccabi Haifa. Il tutto per motivi di sicurezza. Non si tratta di una comunicazione ufficiale e quindi, le cose potranno cambiare. Per adesso, chiunque volesse assistere alla gara europea dovrà munirsi si passaporto.