Qui Spezia, Provedel titolare: sarà scontro a distanza con l’amico-nemico Dragowski

“Rafael non sta benissimo, credo giocherà Provedel“: questo ha annunciato Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa di presentazione in vista della sfida di domani tra il suo Spezia e la Fiorentina. Dunque, a difendere i pali degli aquilotti contro i viola, ci sarà dal 1′ l’ex estremo difensore dell’Empoli, che proprio in maglia azzurra ha incrociato entrambi i portieri gigliati, ovvero Bartlomiej Dragowski e Pietro Terracciano. Se con il portiere campano Provedel veniva spesso alternato, una volta arrivato l’attuale titolare viola nel gennaio del 2019 le cose cambiarono radicalmente: a giocare era ovviamente Dragowski, che ad Empoli fece molto bene, mentre Provedel si sedette in panchina per tutto il resto del campionato. Il caso vuole che domani, in quel di Cesena, si guarderanno dalle due estremità del campo entrambi da titolari.

Per tutte le notizie sul prossimo avversario della Fiorentina visita www.spezia1906.com