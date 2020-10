Spezia, Italiano: “Gioca il terzo portiere. Buone notizie? Nessuna, magari domani pomeriggio”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina:

“Notizie buone non ne sono arrivate, dobbiamo cercare di farle arrivare domani a fine gara. Difficoltà su difficoltà, dispiace per Marchizza e Maggiore che non ci saranno e sono due pedine importanti per noi. Siamo abituati alle difficoltà ma nessun problema. Nzola? È un ragazzo come Galabinov che a livello mentale è cambiato moltissimo. E’ arrivato molto motivato, ha fatto allenamenti da solo che non è uguale al farli in gruppo. Entra facilmente in condizione, è a disposizione e vedremo se utilizzarlo. Ha voglia, è motivatissimo e mi auguro possa dimostrare il suo valore in Serie A: ha le caratteristiche per farlo.

“Estevez era un po’ affaticato e nel riscaldamento non ha voluto rischiare. Stato bravo ad informarci. Ora sta bene e si è allenato, ma deve crescere in condizione, non parla la lingua e si deve adattare come è normale per chi viene da un calcio diverso. Ismaijli e Sena sono arrivati e dobbiamo rispettare il protocollo, contiamo che quando verranno messi in condizione con il ritmo gara e con altre amichevoli, potremo testarli e farli entrare in condizione.

Rafael ha avuto un problemino dopo Milano, penso che si possa vedere dall’inizio Provedel, un ragazzo che abbiamo voluto e su cui abbiamo fiducia. Sono convinto che abbia l’età giusta, si è messo a disposizione e sono sicuro sia in grado di darci soddisfazione. Viene a lavorare con tre portieri di valore, c’è competizione e stanno lavorando nel modo giusto”.

