Quanto ha speso la Fiorentina? I conti del mercato viola

Quattro acquisti perfezionati in tempi rapidi, qualcos'altro che dovrà ancora muoversi da qui all'1 settembre. Il mercato della Fiorentina (come quello delle altre) non è ancora completato. E il grande obiettivo resta una mezzala di qualità (Lo Celso?) per poi valutare con calma altri possibili correttivi, anche in base ai giocatori che usciranno. Ma quanto ha speso fino ad oggi la Fiorentina in questa sessione estiva? Il bilancio è negativo di circa 20 milioni, aspettando che si concluda l'affare Dragowski. Chissà se con l'arrivo di Rocco Commisso arriverà il via libera per altri investimenti.