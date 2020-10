Pruzzo: “Fascia a Chiesa errore grossolano. Alla fine la cessione è un affare per tutti”

Ecco alcune delle parole dell’ex attaccante Roberto Pruzzo a TMW:

Chiesa è stato un affare per tutti, è vero che i 60 milioni sono dilazionati ma i viola avranno quel che è stato stabilito. Il giocatore voleva andar via ma i viola avranno la disponibilità per prendere in futuro altre pedine importanti. Certo, fare un salto un qualità non è facile. Se la Fiorentina si è tolta un peso? Non c’era evidentemente più margine per andare avanti. Puoi inventarti tutto ma non c’erano possibilità, neanche dandogli la fascia e quello è stato un errore grossolano.