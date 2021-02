“Programmazione? Non la vedo né l’ho mai vista. Commisso tiri le conclusioni”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto in collegamento a Radio Bruno:

Programmazione? Se pensano di programmare acquistando giocatori a fine carriera… L’unico giocatore in quest’ottica è Quarta, per il resto non vedo programmazione. Non l’ho mai vista, da Montella a Chiesa fino al presente. Ci vogliono giocatori buoni: se sbagli poco, è più facile che tu vinca. Perché si gioca col 3-5-2? Perché non siamo in grado di reggere altri moduli. Vediamo se stavolta si riesce ad azzeccare non dico tutta la prossima campagna acquisti, ma almeno metà… Io non sono per la cacciata di Pradè a prescindere, ma vanno valutati i profili liberi. Commisso ribadisce quanto ha speso? E allora tiri le conclusioni. Poi se vogliono continuare così sono liberissimi… Sarri? E’ un ottimo tecnico quando riesce a convincere i suoi giocatori ad abbracciare le sue idee. A Torino non ci è riuscito, anche se ha vinto comunque lo Scudetto per via della superiorità schiacciante della rosa. Se non si può dare a Sarri un organico adatto, si rischia di sprecare soldi e, ancora, tempo.