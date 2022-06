Primavera e Femminile, addio al Bozzi? Cambia lo stadio di casa

Potrebbe arrivare una bella novità a stretto giro di posta per la Primavera viola e per la Fiorentina Femminile. Secondo quanto riferisce Radio Bruno Toscana, infatti, entrambe le formazioni lasceranno il Bozzi, ormai fortino "storico" delle avventure delle due squadre.

Il prossimo campo casalingo potrebbe essere il 'Torrini' di Sesto Fiorentino, stadio in cui gioca anche la Sestese Calcio. Una nuova casa per il settore giovanile viola e per le ragazze di Panico, in attesa che sia il Viola Park la casa di tutti i tesserati della ACF Fiorentina.