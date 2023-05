Prandelli: “Questa Fiorentina può superare la mia. Sono orgoglioso”

"Prima di tutto voglio fare un saluto ai miei amici della Romagna. Torniamo al calcio. Ultimamente le guardo dopo le partite e con molta calma, visto che le vivo con ansia, come se fossi ancora lì. Questo è un traguardo fantasitico per la Fiorentina. Abbiamo due finali e Firenze, con i fiorentini, possono sognare tante belle cose. Sono davvero orgoglioso di questa squadra. La mia avventura europea del 2008? Abbiamo perso la semifinale di Europa League contro i Rangers e ci sta. Abbiamo vissuto momenti belli. In Champions League, con un po' più di fortuna e un arbitro migliore avremmo ottenuto sicuramente di più. La storia però ci dice che questa Fiorentina può superare la mia e me lo auguro assolutamente."