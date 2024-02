Pradè: “Vittoria che riporta un po’ di sereno, Belotti è un guerriero”

"Buon punto di ritorno e di partenza. Grande prestazione sotto ogni punto di vista, una partita seria. Sui rigori il mister dovrà inventarsi qualcosa, alla fine dovrà inserire qualcuno solo per calciarli! Il gol di Luis Alberto poteva tagliarci le gambe, il momento non era dei più semplici, questa vittoria ci riporta un po' di sereno. Siamo tutti contenti per Kayode, è il nostro bambino, è un'emozione che non dimenticherà facilmente. Belotti è un guerriero, porta positività. All'intervallo nello spogliatoio non c'era scoramento ma voglia di vincere. Sono contentissimo per i tifosi e per il presidente".