Pradè nel pre: “Siamo imprevedibili, o bene bene o male male. Belotti ok così”

ATALANTA (3-4-1-2) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gritti.

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All.: Italiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.