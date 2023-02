Pradè: “Dimostrato carattere. Ora testa a Verona, in campionato fatichiamo”

Al fischio finale di Fiorentina-Braga, Daniele Pradè ha commentato la vittoria e il passaggio del turno ai media ufficiali del club viola: "Siamo contenti, è stata una partita difficile, abbiamo superato il turno contro una squadra forte. Ci sono state due prodezze balistiche, poi abbiamo dimostrato carattere e l'abbiamo ripresa anche grazie al sostegno della curva. Siamo contenti per i ragazzi e per il presidente, domani aspettiamo il nostro avversario ma c'è la testa alla partita di Verona perché in campionato stiamo faticando e ci vogliamo riprendere. Non era facile, la gara l'abbiamo approcciata non in modo passivo, poi abbiamo rischiato veramente di andare in confusione".