Polverosi: “Nzola nullo, Beltran il prototipo di giocatore moderno”

Nzola nullo, su Belotti serve cautela: — “Nzola per me era, a inizio stagione l'attaccante giusto, ma non si è dimostrato tale. L’attuale calciatore vale niente, di conseguenza la differenza con Belotti si nota ancor di più. L’angolano ha sofferto il cambiamento, nonostante la presenza di Italiano. In campo non dà l’impressione che offriva a La Spezia, quella di un vero trascinatore, anzi, oggi dà un’idea totalmente opposta. Adesso però serve calma ed equilibrio, Belotti ha fatto bene, ma, ad oggi, solo quando la squadra ha girato. A Empoli ha toccato pochi palloni, serve pazienza nel trarre giudizi e conclusioni".

Beltran duttile e dinamico come Mkhitaryan: — “Beltran è un calciatore più che moderno, così come Gonzalez, esterno che si comporta da puro 10. Beltran sa stare in campo e capisce il gioco e i momenti della partita, per non parlare della sua duttilità. A Empoli e Monza ha segnato gol da centravanti. Non so cosa potrà diventare, ma Italiano saprà sicuramente sfruttarlo al meglio. Con la Lazio ricordava il migliore dei Mkhitaryan: tecnica e visione. Martinez Quarta è un altro esempio. In proiezione offensiva, quando alza la testa e verticalizza è impressionante; è una Fiorentina a carattere moderno".

