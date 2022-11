Pokerissimo della Serbia col Bahrain, c’è gioia anche per Jovic

Novanta minuti in campo per l'attaccante che trova anche la via della rete

La Serbia dilaga in amichevole con il Bahrain e chiude con cinque reti a referto. Da segnalare la presenza da titolare per i due viola che prenderanno parte ai mondiali in Qatar: Nikola Milenkovic e Luka Jovic. Il difensore è rimasto in campo per 76', mentre Jovic ha giocato l'intera partita trovando anche la via della rete allo scadere per il definitivo 5-1 finale. Per la squadra di Stojkovic, sono andati a segno anche Tadic, con una doppietta, Vlahovic e il centrocampista della Sampdoria Djuricic.