Pioli: “Scontro Champions? E’ presto per dirlo. Fiorentina? Squadra ostica”

Camarda? — Il talento non ha età, lui ce l’ha. Il destino a volte ti crea certe occasioni, dovremo essere bravi ad accompagnarlo in questa situazione con serenità e tranquillità. E’ giovane e già maturo, pronto a darci una mano se ci sarà bisogno

Fiorentina? — Gioca un calcio molto offensivo con Italiano. Può concedere anche qualcosa, ma non è facile da affrontare. Non so se sarà uno scontro Champions, è presto per dirlo

Infortuni? — L’unico cruccio è che non siamo riusciti ad abbassare il numero di infortunati in questi anni. Siamo in media con altre stagioni del Milan. Soffriamo di questo a Milanello. Non abbiamo sempre fatto le stesse cose in questi anni, facciamo di tutto per migliorare. Abbiamo analizzato tutto. Ogni infortunio va contestualizzato, le nazionali non aiutano e Okafor ne ha giocate tre di fila. Il nostro numero è negativo, ma ci stiamo sforzando al massimo per avere performance migliori. Non recuperiamo Kjaer, Leao e Okafor per domani

L'analisi della partita di domani? — Abbiamo tutte le caratteristiche per far bene. Siamo in emergenza, è vero, ma momenti così servono per risollevarci. Affrontiamo una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà sia qui che a Firenze. Per questo servirà una prestazione di alto livello

Jovic? — Ci parlo tutti i giorni, come con gli altri. Sa cosa mi aspetto da lui. Conosce tutto e ha le qualità per dare un buon contributo

