Pin assicura: “Iachini si sarebbe svenato per Mandzukic. Fiorentina a volte senza logica”

L’ex viola Celeste Pin si è collegato con Lady Radio nel corso di Radio Viola:

Mandzukic al Milan? Io avrei voluto vederlo in viola… Iachini si sarebbe svenato per averlo, a quello che so lo ha chiesto con forza. La maglia della Fiorentina ha un certo peso, non è possibile che Politano faccia quello che vuole sul sesto gol. Siamo in difficoltà, la squadra alterna alti e bassi ed è difficile persino aspettarsi qualcosa di preciso per il Crotone. A volte la squadra manca di logica in campo.