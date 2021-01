Cinquini: “Kokorin è il più europeo fra i giocatori russi. Per me è una seconda punta”

Oreste Cinquini, ex ds viola che ha lavorato anche in Russia, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Kokorin? L’ho avuto quattro anni con Capello in nazionale e allo Zenit con Mancini. Ha tecnica ed è veloce, ama aggredire gli spazi. Lo considero una seconda punta più che un centravanti. Preferisce giocare a sinistra, è destro quindi ama rientrare sul piede migliore. Fisicamente ha un motore potente, ne ho sempre parlato coi preparatori atletici. La sua caratteristica meno sviluppata è il colpo di testa, non nel colpire il pallone ma nello stacco da terra. Kokorin ha un po’ le caratteristiche di Ribery, rispetto a lui però si sacrifica e ama la corsa. Credo che possa fare davvero bene. Conosce le vicende fuori dal campo, ma per quello che riguarda il lavoro non posso dire nulla perché si applica sempre.