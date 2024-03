Pezzella ricorda Astori: “Il 4 marzo saremo sempre tutti uniti”

Il 4 marzo non sarà mai un giorno qualsiasi per la Fiorentina che ricorda, come d'altronde in ogni partita che disputa, la figura e il ricordo indelebile di Davide Astori. Oggi, sono esattamente 6 anni dalla perdita del capitano viola durante la sventurata trasferta di Udine. A parlare, ai microfoni di "TuttoMercatoWeb.com", è colui che è stato chiamato poi ad indossare ed onorare quella fascia al braccio, German Pezzella: