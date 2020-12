Pezzella: “Non siamo stati all’altezza, dobbiamo accettare le critiche e digerire la sconfitta”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato ai canali social del club viola dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-0:

L’Atalanta è forte, ma dobbiamo pensare a noi. In un momento così dobbiamo fare di più. E’ mancato tanto, nel risultato e nella prestazione. Nel primo tempo non siamo stati pericolosi, poi hanno fatto gol e la strada è diventata in salita.

Il gol contro il Genoa ci ha dato un po’ di speranza, ma non c’entra, dovevamo vincere perché giocavamo in casa. Oggi non siamo stati all’altezza della partita, a Bergamo occorre fare una grande prestazione e non l’abbiamo fatta. Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo mettere la faccia e accettare le critiche. Vedere la classifica non è bello, dobbiamo lavorare tanto.

Ora dobbiamo digerire questa partita velocemente perché abbiamo tre gare ravvicinate per arrivare alla sosta nella miglior forma, c’è bisogno di punti.