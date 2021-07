Pezzella non è ancora a Firenze: ecco quando arriverà l’argentino

Nonostante la notizia del suo arrivo, Pezzella ancora non si trova in terra fiorentina

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, German Pezzella non sarebbe ancora arrivato a Firenze. Sebbene il suo arrivo fosse previsto nella giornata di ieri, l'argentino sarà in città domani. Con il futuro sempre più incerto, l'arrivo del capitano sarà sicuramente un'occasione importante per parlare a quattrocchi con la società viola. Per quanto riguarda il percorso atletico, Pezzella seguirà lo stesso iniziato da Quarta quest'oggi e valido per tutti gli altri giocatori di rientro dal Sudamerica