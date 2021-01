Perinetti: “Lirola era un acquisto per Montella. Attacco? Ci sarà l’effetto-domino”

Il DS del Brescia Giorgio Perinetti è intervenuto a Lady Radio:

“La situazione Covid ha congelato la situazione e non è facile muoversi così. La Fiorentina credo cerchi un esterno di difesa e un attaccante che sia più congeniale possibile a Vlahovic, su cui Prandelli punta molto. Acquisti sbagliati? Intanto cambiano allenatori e prospettive. Lirola era un giocatore caro a Montella, può darsi che per altri tecnici sia meno di riferimento. Ognuno ha le sue idee, anche Kouame ha certe caratteristiche, che magari non sono esattamente quelle che predilige Prandelli. Ridurre le rose è l’obiettivo di molti dirigenti, al momento. Pradè è un amico, è sempre stato in club importanti e ho una grande considerazione di lui.

Chi con Vlahovic dal mercato? Ci sono tanti attaccanti in giro, si parla in generale di Pavoletti, Llorente, Cerri… Ma è tutto bloccato perché è difficile piazzare gli esuberi: quando si muoverà uno avverrà l’effetto domino. Se la Juve prende Scamacca, il Genoa prende un rincalzo e così magari parte tutto… Kouamé? I giocatori dovrebbero ricordare tutti che possono sempre migliorare, ricordo l’idolo di Firenze Ciccio Graziani che era un attaccante di sfondamento e poi è diventato un grande centrocampista con Eriksson e con il lavoro quotidiano. Nelle trattative di oggi, così complesse, servono esperti finanziari più che direttori. I presidenti sono molto più coinvolti di una volta. Oggi ci sono figure nuove, con molte più conoscenze generali rispetto a un classico direttore sportivo, da campo, che seguiva i giocatori andandoseli a vedere dal vivo piuttosto che nelle piattaforme digitali”.

