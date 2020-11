Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a il Pentasport in onda su Radio Bruno:

Ci aspettiamo une bella ventata d’amore da Prandelli. Non dico che è chiamato a vincere subito, ma a ricostruire sì. Vogliamo tornare a vedere una squadra che non balbetti. Con Iachini non c’era voglia di vedere la Fiorentina. Ora sono di nuovo affamato di Fiorentina e questo è merito di Prandelli, un maestro di calcio.

Le parole di Commisso? La cosa peggiore di Firenze è dividersi sulle cose marginali. Ci eravamo riuniti. Perché ha detto quelle cose per incendiare nuovamente l’ambiente?