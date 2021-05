Pedullà: “Gattuso sta riflettendo, la verità su Juve e Lazio”

Ore importanti per il futuro di Gattuso

Come rivelato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Rino Gattuso è da almeno 2 mesi in cima alla lista di gradimento della Fiorentina. Il pressing gigliato per affidargli la panchina prosegue, Commisso non ha dubbi, ma l’allenatore vuole rifletterci bene prima di compiere una scelta definitiva. Gattuso sta riflettendo su progetto tecnico ed ambizioni. L'ex Milan avrebbe già rifiutato numerose proposte dall'estero con la precisa volontà di restare in Italia.