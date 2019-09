Pedro in arrivo a Firenze: nelle prossime ore sarà a disposizione di Montella

Domani è il giorno. Pedro sbarcherà finalmente a Firenze per iniziare a scrivere la sua storia con la Fiorentina. L’attaccante brasiliano classe ’97 è stato l’acquisto più oneroso del mercato viola (TUTTE LE CIFRE), ma dopo le visite mediche a Roma e la firma sul contratto, è dovuto rientrare in Patria per completare tutte le pratiche burocratiche del caso. Secondo quanto abbiamo raccolto, domani Pedro tornerà in Italia e potrà iniziare presto ad allenarsi agli ordini di Montella. E LUI SPERA GIA’ IN UNA MAGLIA CON LA JUVE