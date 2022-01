Italiano: “Vlahovic spero resti sempre con noi. Torino ci ha fatto maturare “

Vincenzo Italiano presenta in conferenza stampa la sfida di campionato tra Fiorentina e Genoa

Giovanni Zecchi

Dopo la splendida vittoria in Coppa Italia contro il Napoli di Spalletti, arriva il Genoa fresco dall'esonero di Shevchenko. Domani alle alle 20.45 la Fiorentina vuole continuare la sua corsa verso l'Europa. Ecco la conferenza stampa di Italiano:

Qual è la cosa che le ha fatto più piacere dopo Napoli? Ci portiamo reazioni positive, da squadra vera. Abbiamo tenuto bene il campo in dieci uomini e anche nei supplementari abbiamo dimostrato maturità. La cosa più importante è stata ritrovare la vera Fiorentina, con il giusto atteggiamento al di là del risultato finale. Indisponibili? Bisogna vedere le condizioni di Sottil e Benassi

Il mio percorso? Conoscere persone nuove, giocatori diversi e società capaci ti fa maturare e capire molte cose in più. Sul futuro dico che non c'è mai un limite al miglioramento. La crescita non si ferma mai, si migliora sempre di più.

Come non ricascare nel tranello di Torino? Credo che durante la stagione può capitare di non essere perfetti e commettere determinati errori. A Torino siamo arrivati troppo sicuri e l'avversario con più concentrazione ci ha messo difficoltà. Queste sono sconfitte che ci fanno crescere. Genoa? Squadra in difficoltà che vuole dare il massimo. Domani sarà una gara difficile che ci servirà per mantenere la giusta mentalità. Finalmente giochiamo in casa e vogliamo tornare a vincere.

Piatek? Sono rimasto sorpreso per la voglia e la felicità che ha, come Ikonè, di giocare con la maglia della Fiorentina. Questo mi conforta perché entrambi a Napoli hanno fatto bene. Piatek è forte, lo conosciamo bene. Speriamo i ripetere tante prestazioni simili a quelle del girone d'andata. Il ragazzo se continua così sarà davvero un ottimo acquisto.

L'impatto di Ikonè? Ci vuole calma e pazienza. Lui ci mette tanta voglia e questo è positivo. Però arriva in un reparto dove ci sono 4 giocatori che hanno fatto bene. Ci vuole calma, lui è intelligente e sa cosa fare.

Sull'organizzazione difensiva e lo stato di Dragowski: purtroppo ci sono tante situazioni che possono portare gli avversari a fare gol. Noi facciamo di tutto per non subirne ma adesso gli avversari ad ogni tiro che fanno ci puniscono. Va bene così, miglioreremo. Visto che non ha portato bene dire chi gioca in porta, adesso non dirò nulla.

Sul futuro allenatore del Genoa: Labbadia non ci sarà domani quindi posso dire ben poco. Piatek lo conosce ma non ho molte informazioni su di lui.

Sulla situazione Vlahovic e un possibile addio a Gennaio: Giustamente bisogna sempre parlare di Vlahovic. Penso che di questo se ne potrebbe discutere soltanto a fatto compiuto. Sono mesi che ne parliamo e per ora lui fa quello che deve fare. Adesso la situazione è sempre la stessa quindi non posso dire nulla di diverso, soltanto che per adesso, Vlahovic è un attaccante della Fiorentina. Con tutta sincerità mi inizierebbe a dare fastidio soltanto se questa voci iniziassero a creare problemi al giocatore. Per il resto lui sa tutto quello che penso di lui e spero rimanga sempre con noi.

Sul mercato: Non commento le parole degli altri allenatori ma nel momento in cui arrivano giocatori di qualità, si esaudisce ogni desiderio dell'allenatore. Io sono contento della rosa a disposizione. Più giocatori forti ci sono e più sono le possibilità di vincere.