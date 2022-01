Pallavicino svela: “Ecco perché non venne Aldair. La Fiorentina trattò Prosinecki”

La Fiorentina dei primi anni '90 e della gestione Cecchi Gori raccontata nell'aneddoto di Carlo Pallavicino

Intervenuto a Lady Radio, il noto procuratore Carlo Pallavicino ha ricordato la Fiorentina dei primi anni '90, la prima dei Cecchi Gori, svelando alcuni curiosi retroscena di mercato: "Eravamo tutti d'accordo, ci trovammo a Lugano per il trasferimento di Aldair, di cui curavamo la procura. Poi a un neofita del calcio come Mario Cecchi Gori fu consigliato di non prenderlo perché non era considerato affidabile e dopo questa soffiata sbagliatissima lo trasferimmo alla Roma.