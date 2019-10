GHEZZAL 6,5 – Svaria molto prima di trovare la posizione sull’out di destra per poi accentrarsi e calciare (non sempre con precisione). Suo l’1-2 facile facile al 34′, in precedenza Pisseri gli aveva negato il primo gol in maglia viola volando sul suo sinistro diretto all’incrocio. Se Montella cercava indicazioni dal franco-algerino, l’esame è stato superato: fieno in cascina per averlo al meglio tra qualche domenica.

RASMUSSEN 5 – L’esordio non è proprio da ricordare. Ancora in palese ritardo di condizione, sbaglia qualche appoggio di troppo e si fa beffare più volte da Falcone e Gucci, come in occasione del pareggio arancione. Sembra bloccato sia fisicamente che mentalmente: Anche se si allena solo da due settimane in gruppo, c’è ancora molto da lavorare.