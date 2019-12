PAGELLE VN: Vlahovic e Dragowski salvano Montella. Male Milenkovic e Pulgar

VLAHOVIC 7,5: Subentra a Chiesa ma non sembra calarsi bene nella partita. Ma poi si inventa un gol fenomenale, con 50 metri palla al piede e missile ad incrociare sotto l’incrocio. Rete da grande attaccante.

MILENKOVIC 4,5: Gravissimo il modo in cui si fa saltare da Borja Valero, manco fosse Messi, per l’1-0. Rischia la frittata bis alla mezzora quando rinvia addosso a Lukaku che per poco non segna involontariamente. Salvato per centimetri sul gol annullato del 2-0, aveva sbagliato il movimento. Serataccia.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE