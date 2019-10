PAGELLE VN: Badelj non c’è, Chiesa e Ribery a sprazzi. Dragowski limita i danni

DRAGOWSKI 7: Pochi secondi e un cross di Lulic per poco non lo sorprende. Saltato netto da Correa nell’uno contro uno, salva tutto subito dopo su Immobile evitando lo 0-2. Parata che tiene a galla la Fiorentina. Nella ripresa vola a dire no a Lulic, ma non può nulla sulla zuccata finale. Nel finale para pure un rigore.

BADELJ 4,5: Sente la partita e reclama sempre palla ad inizio azione. Regala malamente il pallone da cui nasce il vantaggio della Lazio. Da lì va in confusione e sbaglia tanto. Un po’ meglio nella ripresa, almeno fino al 77′ quando rischia di combinare un’altra frittata. Serataccia.

