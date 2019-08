PAGELLE VN: Cuore Fiorentina, ma l’arbitro ci mette lo zampino. Castro e Sottil, che personalità. Montella…

CASTROVILLI 7: Battesimo del fuoco, ma va subito a battagliare. E in mischia si guadagna il rigore. Protagonista suo malgrado anche del rigore per il Napoli, ma lui non fa assolutamente niente e la decisione è scandalosa. Corre come un matto fino al 90′ dimostrando di poterci stare eccome in questa Fiorentina.

LIROLA 5,5: Non è al meglio ma stringe i denti. Con la rapidità sopperisce ad alcune lacune tattiche. Cala vistosamente nella ripresa. Compartecipe nella leggerezza da cui nasce il 2-3, lascia troppo spazio anche a Mertens nell’azione del 3-4.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE