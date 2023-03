Paganin: “Inter e Fiorentina simili in questo momento. Chiave di volta? Vi dico”

Su Inter-Fiorentina

"Contro la Fiorentina sarà una partita complicata, perché i viola stanno molto bene in questo periodo. Conterà molto come rientreranno in campo giocatori che in questi giorni si sono allenati e basta o andati in nazionale. Sarà una bella sfida soprattutto a centrocampo, perché c'è tanta qualità. Sia per l'Inter che per la Fiorentina nel mese di aprile le distrazioni non sono ammesse, perché più o meno stanno viaggiando sulla stessa lunghezza d'onda, tra Coppa Italia e coppe europee".